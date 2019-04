Dieses Jahr ist wieder Maimarkt in Westhausen

Der Handels- und Gewerbeverein Westhausen setzt seinen Maimarkt in diesem Jahr wieder fort. Am Sonntag, 5. Mai, von 11 bis 18 Uhr findet die beliebte Frühjahrsveranstaltung in der Ortsmitte statt. Der HGV setzt heuer neue Marktimpulse und hofft auf frühlingshaftes Wetter. Im vergangenen Jahr musste der Maimarkt aufgrund eines Wechsels in der Vorstandschaft ausfallen.

Wenn er nicht stattfindet, hinterlässt er eine Lücke im Veranstaltungskalender von Westhausen. „Viele haben uns bereits gefragt, ob der Maimarkt in diesem Jahr wieder stattfindet. Ja, er findet statt“, verkündet der neue Vorsitzende des HGV Westhausen, Gerd Rothenbacher. „Wenn das Wetter auch noch mitspielt, dann wird das ganz grandios“, meint Rothenbacher erwartungsvoll.

Aktiv-Bühne ist kultureller Mittelpunkt des Marktes

In diesem Jahr hat der HGV ein wenig am Konzept des Maimarktes gefeilt. Unter anderem findet ein großer Flohmarkt entlang der Deutschordenstrasse, beginnend ab dem Gasthaus „Sonne“, statt. In der Sonnengasse erwartet die Besucher sogar ein eigener Kinderflohmarkt.

Der neue kulturelle Mittelpunkt des Maimarktes ist die große Aktiv-Bühne auf dem Parkplatz der Raiffeisenbank Westhausen mit einem vielfältigen Veranstaltungs- und Vorführprogramm für die Gäste. Auch entlang der Ortsdurchfahrt dürfen sich die Maimarktbesucher auf ein buntes Straßenprogramm freuen. Der Getränkemarkt Weber lädt alle zur Besichtigung und zum Besuch seiner neuen Lagerhalle mit Verkaufsraum ein.

Am verkaufsoffenen Sonntag können die Besucher in den Läden Westhausens das eine oder andere Maimarktschnäppchen machen. Speisen und Getränke warten an verschiedenen Marktständen auf die Gäste. Für die kleinen Besucher ist eine große Spielestation aufgebaut. „Ich glaube an Abwechslung wird es unseren Gästen auf dem Maimarkt nicht mangeln“, ist sich Rothenbacher sicher.