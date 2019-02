Dienste der Sozialstation werden wichtiger

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozialstation Sankt Elisabeth aus den Pflegebereichen Lauchheim, Tannhausen, Neresheim und Dischingen haben aufs vergangene Jahr zurückgeblickt.

Der Vorsitzende des Zweckverbands, Werner Schrezenmeier, erwähnte vor allem die Neubesetzung der Leitungspositionen in der katholischen Sozialstation. Nach dem Ausscheiden des früheren Geschäftsführers Uwe Schwarz, hatte Monika Maier die Geschäftsführung kommissarisch inne. Seit Oktober ist Alexander Rettenmaier neuer Geschäftsführer. Auch Pfarrer Adrian Warzecha ist aus dem Vorstand ausgeschieden. Für ihn rückte Gerd Dannenmann, langjähriger Bürgermeister der Stadt Neresheim, nach.

217 Mitarbeiterinnen in vier Pflegebereichen

Alexander Rettenmaier erläuterte dann die aktuelle Situation. Derzeit sind 217 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl haupt,- als auch nebenamtlich in vier Pflegebereichen und in der Verwaltung beschäftigt. Es werden rund 700 Kundinnen und Kunden betreut. Neben der Grund- und Behandlungspflege gibt es Angebote in der Hauswirtschaft, in der Nachbarschaftshilfe, in der Betreuungen von an Demenz erkrankten Menschen sowie beim Mittagstisch. Rettenmaier betonte, wie wichtig diese Angebote für die sind und dankte allen für ihre Arbeit.

Für 10 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden Karl Rinn, Mariane Ramsperger, Marga Krauß, Sylvia Steinhauser, Maria Wohlfrom, Hilde Neukamm, Elke Vogler, Sebastian Stengel, Angelika Pflanz, Elisabeth Stark, Gabriele Holz, Birgit Rathgeb sowie Karoline Reinhardt geehrt.

Ihr 15-jähriges Jubiläum begingen Emma Beck, Hedwig Berie und Ottilie Gentner. 25 Jahre sind Paula Reeb und Claudia Utz bei der Sozialstation tätig und seit 30 Jahren sind Irmgard Rathgeb und Theresia Gärtner der Sozialstation treu. In den Ruhestand verabschiedet wurden Notburga Schmiedt und Maria Notarnicola.