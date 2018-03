Die Raiba Westhausen feiert Geburtstag

Der 22. Februar 1893 ist ein bedeutendes Datum für die Raiba Westhausen. Vor genau 125 Jahren fand die erste Generalversammlung des Darlehenskassenvereins Westhausen in der Bahnhofsrestauration statt. Damals traten 50 Personen dem Verein bei.

Bereits am 29. Januar1893 erklärten sich 37 Bürger der Gemeinde auf einer ersten vorbereitenden Versammlung bereit, dem neu zu gründenden Darlehensverein beizutreten.

Nur ein Jahr später ergriff der damalige Vorstandsvorsitzende Schultheiß Josef Sünder die Initiative und sprach von einer eigenen Ortsbank mit deren Hilfe wichtige Modernisierungsvorhaben der Gemeinde finanziert werden könnten. Der Grundstein der heutigen Raiba Westhausen war gelegt.

Am 22. Februar 2018 hissten die beiden Vorstände Gerd Rothenbacher und Werner Schneider, pünktlich zur Schalteröffnungszeit um 8.15 Uhr, die Fahnen zum 125-jährigen Jubiläum der Raiba Westhausen vor dem Hauptstellengebäude. „Das ist schon ein ganz besonderer Moment auf den wir sehr stolz sind“, meint Gerd Rothenbacher. Die ersten Kunden an diesem Morgen dürfen sich als erstes über ein „Sektfrühstück“ mit den beiden Vorständen und den Mitarbeitern freuen. Dazu werden kleine Brezeln und anderes, leckeres Gebäck gereicht. „Und jeder Kunden, der in den nächsten Tagen mal kurz bei uns vorbeischaut, bekommt ein kleines Geschenk mit nach Hause, solange Vorrat reicht versteht sich“, sagt Schneider ohne viel zu verraten. Aktuell beschäftigt die Raiba Westhausen 44 Mitarbeiter an ihren drei Standorten in Westhausen, Dalkingen und Lippach. 2017 hat das Kreditinstitut schon knapp an der Bilanzsumme von 200 Millionen Euro geschnuppert. Bei den Mitgliedern hat die Raiba Westhausen die 4000er-Marke bereits weit überschritten. Beim gebührenfreien Privat-Girokonto hat die Bank ein Alleinstellungsmerkmal in ihrer Region.

Einer der Höhepunkte im Veranstaltungskalender zum Jubiläumsjahr ist die Generalversammlung am 6. Juni 2018 in der Wöllersteinhalle. Als Gastredner wir Verbandsdirektor Gerhard Schorr in Westhausen erwartet. Der Kabarettist Christoph Sonntag wird bestimmt auch ein paar lobende Worte für das „Geburtstagskind“ finden. Am 19. Oktober 2018 lädt die Raiffeisenbank Westhausen zu einem bunten Galaabend mit vielen interessanten Programmpunkten und Weinprobe ein.