Die Raiba steuert in ein neues Zeitalter

Bei der Generalversammlung der Raiffeisenbank Westhausen haben die Mitglieder der Bank einer tief greifenden Satzungsänderung zugestimmt. Neben den banküblichen Geschäften darf sich das Institut an Projekten für erneuerbare Energien beteiligen und solche Projekte selbst anstoßen – auch überregional. Außerdem kann die Bank als Grundstückseigentümer und Vermieter von Immobilien auftreten. Die Mitglieder haben die Änderungen einstimmig gebilligt.

Der Rahmen war dem Anlass angemessen. Die Raiffeisenbank Westhausen, die heuer ihr 125-jähriges Bestehen feiert, richtete ihre Jubiläumsversammlung in der Wöllersteinhalle aus. In den Jahren zuvor hatte die Zusammenkunft in der kleineren Turn- und Festhalle stattgefunden. Bürgermeister Markus Knoblauch würdigte die Bedeutung der Bank, die auf eine „Erfolgsgeschichte mit Tradition“ zurückblicken könne. Der Bürgermeister bedankte sich beim Vorstand und dem Team der Bank, dem er zurief: „Bitte machen Sie so weiter“.

Gerd Rothenbacher, Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank, versprach: „Wir werden alles tun, um Sie vor Negativzinsen zu verschonen“. Mit den Worten „Wir betreiben keine Landflucht“ bekannte er sich zu den drei Filialen in Westhausen, Lippach und Rainau-Dalkingen.

Photovoltaik als wichtiger Ertragsbringen

Rothenbacher ging darauf ein, dass sich das Geschäftsmodell der Raiffeisenbank auch durch die Förderung alternativer Energien erweitert habe. So habe die Bank eine Photovoltaikanlage in Vahldorf in Sachsen-Anhalt erworben. Die Anlage sei zu einem wichtigen Ertragsbringer geworden. Zudem sei die Bank Eigentümer des Grundstücks und des Gebäudes des Netto-Lebensmittelmarktes in Neuler. 2017 habe die Bank in den neuen Geschäftsfeldern rund 944 000 Euro Umsatz erzielt.

Vorstandsmitglied Werner Schneider stellte die Zahlen für das vergangene Jahr vor. Die Zahl der Mitglieder habe sich 2017 um insgesamt 418 Anteilseigner auf 4033 erhöht. Die Bilanzsumme der Bank lag bei knapp 197 Millionen Euro und damit 12 Millionen Euro höher als noch im Jahr 2016. Der Bilanzgewinn fiel mit knapp 273 000 Euro minimal schwächer aus als im Jahr 2017. Die Höhe der Sparguthaben betrug über 154 Millionen Euro, auch hier ein Plus von über elf Millionen im Vergleich zum Vorjahr,

„Ein toller Vertrauensbeweis in unsere Solidität“, freute sich Schneider. 1Das klassische Bankgeschäft reiche aber nicht mehr aus, um die Zeit der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank zu überbrücken,. Schneider warb daher für die geplante Satzungsänderung, die es dem Institut erlaubt, Projekte zur Gewinnung erneuerbarer Energien zu initiieren und zu fördern sowie als Käufer, Verkäufer und Vermieter von Immobilien auftreten zu können.

Der Direktor des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands, Gerhard Schorr, beglückwünschte die Bank zu ihrem Jubiläum. Der Verbandsdirektor lobte die Vorteile der Genossenschaft: Die Bank gehöre ihren Mitgliedern und nicht anonymen Fonds.

„Zukunft muss digital und persönlich sein“

Im Hinblick auf die Digitalisierung setzt Schorr auf die Devise „Nicht verzagen!“ Aus seiner Sicht müsse die Zukunft sowohl digital als auch persönlich sein. Natürlich werde die künstliche Intelligenz zunehmend Einzug ins Bankwesen halten. Sie müsse aber den Menschen nutzen und nicht umgekehrt. Schorr zeigte sich überzeugt, dass die Raiffeisenbank die Zukunft meistern werde, wenn Reden und Handeln miteinander im Einklang stünden.

Bei der Abstimmung billigten die 451 anwesenden Mitglieder die Satzungsänderung ohne Gegenstimme. Sie stimmten auch der Ausschüttung einer Dividende in Höhe von fünf Prozent des Wertes der Mitgliedsanteile zu. Vorstand und Aufsichtsrat wurden einstimmig entlastet, alle drei Aufsichtsratsmitglieder einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Der gemischte Chor der Concordia Westhausen unter Leitung von Dmitry Fomitchev hatte die Feier mit festlichen Tönen eingeleitet, darunter die „Klänge der Freude“ von Edward Elgar und die „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven. Tenorsolist Joachim Kübler entführte das Publikum musikalisch nach Wien, ehe der Rhythmuschor der Concordia, von Ulrike Roth dirigiert, die Stücke „Das Beste“ von Silbermond“, „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen sowie die Soul-Hymne „Killing me softly“ beisteuerte.