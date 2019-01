Die „Noggalmfreunde“ gibt es seit zehn Jahren

Vor zehn Jahren haben sich die „Noggalmfreunde“ zusammengefunden. Aus diesem Anlass haben sie 1100 Euro an spenden für das Projekt „Home for Hope“ gesammelt.

Wie heißt denn eigentlich der „Nogge“? - hat Pfarrer Matthias Reiner laut nachgedacht, als er der Einladung zum zehnjährigen Bestehen der „Noggalmfreunde“ in die Hardtbucksiedlung gekommen ist. Dann ist es ihm aber schnell eingefallen: Wolfgang Rieger ist als „Nogge“ über die Gemeindegrenzen hinaus und auch bei der GOA, bei der er seit 14 Jahren arbeitet, bekannt. Eine seiner Leidenschaften ist das Kochen, das er zehn Jahre lang auch professionell ausgeübt hat – als Wirt des Sonnenhofs am Sonnenbachstausee. „Ich habe gerne Gäste um mich“, bekennt Wolfgang Rieger voller Freude. Es freue ihn, wenn Freunde, Nachbarn und Bekannte in seiner Gartenlaube erscheinen.

Auch für Senioren- und kleine Wandergruppen aus umliegenden Gemeinden ist der Garten von Wolfgang Rieger in der Paul-Wilhelm-Kepplerstraße ein gern angesteuertes Ziel und für einige ein regelmäßiger Treffpunkt, den sie „Noggalm“ genannt haben.

Zum zehnjährigen Bestehen der Noggalmfreunde wäre die Laube viel zu klein gewesen, deswegen fand der Treff vor dem Haus im Carport statt. Grillwürste, Glühwein, Bier und Schnaps gabs „gratis“ auf Spendenbasis. Hocherstaunt war Pfarrer Matthias Reiner, als er zuHause angekommen, die „Spendenbox von der Noggalm“ öffnete und über 1000 Euro zählte, was das Ehepaar Rosi und Wolfgang Rieger auf 1100 Euro ergänzten. Sie gehen an das Projekt „Home for Hope“ für ein Kinderheim in Ghana. Dieses wird von Caroline Hoffmann betreut.