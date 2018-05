Der Weiberfasching in Westhausen ist legendär, und somit ist es auch kein Wunder, dass die Karten dafür ratz-fatz ausverkauft waren. Diesmal hat es die versammelten Frauen in die Südsee verschlagen, frei nach dem Motto der 70er: Unter dem Pflaster liegt der Strand. Draußen herrschen eisige Temperaturen, drinnen kocht die Stimmung!

„MS Mauritius – Leinen los für eine bunte Party in der Südsee“, wurde das Fest überschrieben, und mit einem herzlichen „Aloha“ ging es los. Die Partyband Happy Hour macht ihrem Namen alle Ehre und verbreitet Frohsinn. Ihre Mitglieder sind die einzigen Männer weit und breit, außer den Vertretern der Feuerwehr und ein paar Fotografen.

Nach dem Einmarsch, der fast schon als Appetithäppchen gilt und Lust auf die zu erwartenden Nummern macht, beginnen die „Südsee-Chicas“ in Baströckchen ihren Hulatanz. Die maritim geschmückte Bühne lässt die Besucherinnen sofort vergessen, dass draußen ja noch Winter ist.

Moni vom Reichabächle hat viel zu erzählen

Die Moni vom Reichabächle erzählt von ihren Reiseerfahrungen, und die haben es in sich. An den langen Tischen findet sich kein Plätzchen mehr. Über den Köpfen wabern bunte Wellen an der Hallendecke. Die Stimmung ist von der ersten Minute an großartig. Die geballte Frauenpower feiert!

Die Rasta-Goldies lassen die Dreadlocks fliegen und zwischen den einzelnen Nummern wird getanzt, bis die Füße rauchen. Eine Verlosung, dieses Jahr keine Tombola, machte deutlich, dass man nicht in die Karibik muss, um Sonne zu tanken, im Wasser zu relaxen und tolle Leute zu treffen. Das geht im Sommer auch im Freibad in Westhausen.

Entgegen sonstigen Gepflogenheiten bei Faschingspartys war die Speisekarte wirklich durchdacht. Sogar vegetarische Gerichte und eine eher leichte und kalorienarme Küche wurden angeboten, und die einhellige Meinung der Frauen war durch die Bank positiv.

Die Westhausener Frauen unter dem Dach des katholischen Frauenbundes haben einmal mehr ein grandioses Programm zusammengestellt – und es wurde begeistert angenommen.