Die „Freien Grünen Westhausen“ treten an

Das Ziel ist klar, der Weg aber noch weit. Peter Kuch von den Grünen bewirbt sich bei den Kommunalwahlen am 25. Mai um einen Gemeinderatssitz in Westhausen.

Kein einfaches Unterfangen für einen Westhausener, der bis vor kurzem noch vielen Bürgern weitgehend unbekannt war. Erst mit der Übergabe einer Unterschriftensammlung gegen Straßenlärm entlang der B 29 an Landrat Klaus Pavel beim Silvestergespräch der CDU in Westhausen ist Kuch zum ersten mal offiziell in Erscheinung getreten.

Über eine eigene Grünen-Liste möchten Kuch und seine Mitkandidaten nun auch in den Gemeinderat einziehen. Dafür haben die Westhausener Grünen zu einer Gründungsveranstaltung in die Turn- und Festhallengaststätte in Westhausen eingeladen. Nur eine Hand voll Leute sind der Einladung gefolgt, um aus erster Hand etwas über die Ziele und Absichten Peter Kuchs bei einer eventuellen Wahl in den Gemeinderat zu erfahren.

Mit dabei an diesem Abend ist Martin Häring, ein weiterer Grünen-Kandidat für einen Gemeinderatssitz. Energiewende, Ökologie und Nachhaltigkeit sind bekannte Themen der Grünen, und es überrascht auch keinen, diese Schlagworte in der Ansprache Peter Kuchs an die Versammelten zu hören.

Konkreter werden die beiden Grünen-Kandidaten, was neue Impulse für den Westhausener Gemeinderat angeht. „Wir werden mehr Bürgerbeteiligung fordern. Dies könnte unter anderem über einen Jugendgemeinderat, Seniorenrat oder Migrantenrat geschehen. Das Ehrenamt muss gestärkt werden. Und wir würden gerne den Bau von Null- beziehungsweise Plusenergiehäuser fördern“, sagt Kuch.

Er bleibt aber realistisch, denn er weiß, dass Veränderungen nicht von heute auf morgen geschehen können. „Wir wollen nicht gegen den Gemeinderat, sondern mit ihm zusammen arbeiten, dabei aber in vielen Fragen anspruchsvoll und kritisch bleiben“, meint Kuch.

Entschieden wird bei der Versammlung auch, wie der Name der Liste lauten soll. Man einigt sich auf die „Freien Grünen Westhausen“.

Und wie geht es jetzt bis zu den Kommunalwahlen weiter? „Unsere Liste ist schon fast voll. Wir wollen aber noch mehr Kandidaten auf unserer Liste. So erhöhen sich unsere Chancen, bei der Wahl wenigstens ein oder zwei neue Gemeinderäte stellen zu können“, sagt Kuch.

Seit Donnerstag, 23. Januar, können Wahlvorschläge im Rathaus abgegeben werden, spätester Abgabetermin von Wahllisten ist der 27. März. „Wir lassen uns aber auch weiter offen, ob wir nicht doch mit der SPD oder anderen Parteien zusammengehen, um unsere Chancen zu wahren“, meint Kuch.