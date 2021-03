Der Wochenmarkt in Westhausen wächst

Auf dem Westhausener Wochenmarkt bietet ab sofort alle zwei Wochen das neue „Füllwägele“ von Veronika Lang und Regis Maria Reiger sein regionales Warensortiment an. Das Motto der beiden neuen Wochenmarkt-Beschicker heißt: „Einkaufen wie zu Großmutters Zeiten.“

Der Wochenmarkt von Westhausen wächst weiter. Auf dem Rathausplatz der Gemeinde stehen künftig schon vier Stände. Angeboten werden frisches Gemüse und Obst, Käse, Wurst sowie Backwaren. Ab sofort besucht alle zwei Wochen ReLa’s Füllwägele den Wochenmarkt und schließt eine Lücke im Hausfrauenbedarf.

Angeboten werden nun auch Mehl, Nudeln und Müsli, Linsen Hülsenfrüchte, aber auch Drogerieartikel, wie handgemachte Haarseife und Bodycreme, sowie nachhaltige Hygiene- und Haushaltsartikel. Kunden erhalten die Waren hier allerdings nicht in Tüten. Im Füllwägele wird wie zu Großmutters Zeiten eingekauft. Kunden können ihre eigenen Behältnisse mitbringen, um die Produkte mit nach Hause nehmen zu können.

„Mit dieser neuen Geschäftsidee wollen wir ein Zeichen gegen den allgemeinen Verpackungswahn setzen“, meinen Veronika Lang und Regis Maria Reiger. Beide freuen sich darüber, dass sie nun auch in Westhausen ihren Füllwagen aufstellen können und bedanken sich bei Bürgermeister Markus Knoblauch für die Genehmigung.

„Das Konzept passt genau zu unserem Wochenmarkt und wird ohne Zweifel ein Bereicherung im regionalen Warenangebot für unsere Bürger sein“, ist sich Bürgermeister Knoblauch sicher. Neben Westhausen bedienen Lang und Reiger zum Beispiel auch die Wochenmärkte in Neresheim, Dischingen oder Ellwangen. Nach ihrem Termin in Westhausen geht es für das Füllwägele ab 14 gleich in Baldern im Hof der Gärtnerei von Heidi und Andreas Böhm weiter.