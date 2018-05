Der RCV feiert seinen 50. Geburtstag

Sie sind die Macher in Reichenbach. Dieses Kompliment haben die Mitglieder des RCV bei der Feier zu ihrem 50-jährigen Bestehen immer wieder zu hören bekommen. Der Verein bedankte sich mit einem bunten Programm.

Vorsitzender Gerhard Schiele moderierte das Programm mit Auftritten von Garden und den legendären Ruasgugga, die er selbst leitet. Seine Vorstandskollegin Beatrix Strobel ließ Highlights aus 50 Jahren Reichenbacher Carnevalsvereins Revue passieren und erzählte, was den Verein und was der Verein das Jahr über bewegt. Bürgermeister Markus Knoblauch dankte für die Gestaltung des Dorflebens, denn beim RCV sei am Aschermittwoch nicht alles vorbei.

In der Traube hat alles begonnen

Wie alles begann vor 50 Jahren in der Reichenbacher Traube, daran erinnerte Alfred Straubmüller, Gründungsmitglied und Ehrenvorsitzender. Dieter Groß vom Patenverein FC Ellwangen sagte, dass viele Fastnachtsvereine im Ostalbkreis vor 50 Jahren beim RCV sehen konnten wie man’s macht, denn damals habe es nur eine handvoll Faschingsvereine gegeben.

Altbürgermeister Herbert Witzany blickte auf 32 RCV-Kampagnen zurück und erinnerte an die RCV-Singers mit Dieter Hartmann, die Prunksitzungen mit eigens komponierten Musicals krönten, an Flying Pinguins und viele mehr. Von der Arbeitsgemeinschaft der Westhausener Vereine rezitierte Hans Holl ein vom Musikverein für das Geburtstagskind verfasstes Gedicht über den RCV. Danach sind im Verein „Leute, die schaffen und rennen, damit andere Spaß haben können“. Ein von Pfarrer Matthias Reiner übersandtes Lob in Reimen trug Gerhard Schiele vor.

Als Ehrenmitglieder beziehungsweise Gründungsmitglieder wurden Georg Häußler, Ludwig Frei, Alfred Straubmüller, Werner Rosner, Eberhard Viert, Josef Ladenburger, und Wolfgang Bocon geehrt.