Der Kleintierzuchtverein Westhausen ist stolz auf seine kleine Lokalschau

Die Schwerpunkte auf der diesjährigen Lokalschau des Kleintierzuchtvereins (KTZV) Westhausen lagen auf dem Geflügel, Kaninchen und Tauben. Zwölf Aussteller präsentierten ihre zum Teil preisgekrönten Tiere einem interessierten Publikum. Die Jugend des KTZV Westhausen ist stark und erfolgreich vertreten.

Der Vorstand Anton Groß zeigt sich insgesamt zufrieden mit den Ergebnissen der diesjährigen Lokalschau des KTZV Westhausen. „Wir können stolz sein auf die zum Teil ganz hervorragenden Zuchtergebnisse“, meint Groß. Der kleine Verein präsentierte auf seiner Lokalschau insgesamt 133 Tiere. Vom stolzen Hahn über das flauschige Kaninchen und der stattlichen Fränkischen Landgans waren tatsächlich ganz beachtliche Züchtungen dabei. „Wir sind zwar nur zwölf Aussteller auf der Lokalschau. Die Motivation bei diesen Züchtern ist aber sehr hoch. Sie leisten wertvolle Arbeit in der Zucht und für den Arterhalt der verschiedenen Rassen“, lobt Groß das Engagement der Teilnehmer und Vereinsmitglieder.

Davon zeugen auch die vielen Preise und Sonderpreise die die Züchter für ihre Tiere erhalten haben. Erfahrene Preisrichter begutachten die Färbung des Fells oder Gefieders, die Ausprägung Rasse typischer Merkmale und die Agilität der einzelnen Tiere. In Westhausen wird in diesen und weiteren Punkten viel Wert auf Qualität gelegt. Besonders stolz ist man beim KTZV Westhausen auf die eigene Vereinsjugend. In diesem Jahr stellen sie ein Drittel der Gesamtausstellung.

Das die Jugend dabei auch breit aufgestellt ist, was die Tierarten betrifft, zeigt sich unter anderem in den Erfolgen bei den Vereinsmeisterschaften. Christoph Weiß siegt mit seinen japanischen Legewachteln und 380 Punkten vor Simon Illenberger mit einem Hasenkaninchen rotbraun (378 Punkte) und Seraphina Weiß mit ihrem Orloff Hahn schwarz-weiß gescheckt (377 Punkte) die sich gleichzeitig auch die Vereinsmeisterschaft in der Kategorie Geflügel holt.

Hans Peter Olbort holt Vereinsmeisterschaft beim Geflügel

Vereinsmeister bei den Tauben wird Hans Peter Olbort mit einem Amsterdamer Bärtchentümmler (378 Punkte) vor Erwin Beetz und seinem Amsterdamer Kröpfer weiß (365 Punkte). Hans Peter Olbort gewinnt auch die Vereinsmeisterschaft beim Geflügel. Seine Appenzeller Spitzhauben goldschwarzgetupft erreichen 380 Punkte. Die besten Kaninchen haben Markus Schmid und Simon Illenberger.