Der Fanfaren- und Musikzug Lippach spielt Filmklassiker

Bekannte Melodien aus Kinofilmen und TV-Serien waren das Thema auf dem Jahreskonzert des Fanfaren- und Musikzug Lippach (FMZ) in der Turn- und Festhalle in Lippach. Als Gastorchester haben sich die Gastgeber aus Lippach den MV Westhausen zu sich eingeladen. Der musikalische Kinoabend weckte beim begeisterten Publikum viele schöne Erinnerungen.

Vorhang auf, Film ab. Die zahlreichen Besucher des Jahreskonzerts des Fanfaren- und Musikzug Lippach (FMZ) erwartete ein Kinoabend der Extraklasse. Oft reicht dabei nur die Filmmusik, um das entsprechende Bild im Kopf der Zuhörer entstehen zu lassen, um was für einen Kinoklassiker es sich hier handelt. Das Kopfkino hat an diesem Abend bei den mehr als 250 Gästen, unter ihnen Bürgermeister Markus Knoblauch und Gattin sowie Alt-Bürgermeister Herbert Witzany mit Gattin und Pfarrer Matthias Reiner, bestens funktioniert.

MV Westhausen zu Gast

Den Anfang machten aber erst einmal die Gäste aus Westhausen. Der Musikverein Westhausen, unter der Leitung von Reinhard Langer, griff in seinen Beiträgen ebenfalls das Thema Filmmusik auf. In einer beeindruckenden und überzeugenden Vorstellung zündeten die hochmotivierten und konzentriert spielenden Musiker aus Westhausen ein wahres Feuerwerk an bekannten und beliebten Film- und TV-Melodien ab.

Die Erkennungsmelodien von „Das Traumschiff“, „Wetten Dass“, „Schwarzwald-Klinik“ oder auch „Das aktuelle Sportstudio“ haben schon etwas kultiges an sich und haben sich bei den Menschen im Gedächtnis regelrecht eingebrannt. Es folgte Musik aus den James-Bond-Filmen und Goldene Tonfilmschlager aus den 50er- und 60er-Jahren. Zum Schluss ihres Auftritts gab es vom MV Westhausen noch eine Wiederhören mit beliebten Zeichentrickfilm-Ikonen wie Bugs Bunny und Freunde, Der rosarote Panther und Tom und Jerry.

FMZ spielte den Imperial March

Auch der Gastgeber, der Fanfaren- und Musikzug Lippach unter der Leitung von Karl Wolf, zeigte sich an diesem Abend von seiner besten Seite. Für Wolf war es das zehnte Konzert seit er die Leitung der Lippacher Kapelle übernommen hat. Jeder Takt, jede Note ein Hörgenuss. Mit dem dem Imperial March aus „Krieg der Sterne“ und mit den im Anschluss erklingenden „Great Movie Marches“, den größten Film-Marschmusiken aller Zeiten, gelang dem Fanfaren- und Musikzug Lippach eine großartige Fortsetzung der „langen Kinonacht“. „Der König der Löwen“, Pirates of the Caribbean“ oder „Sister Act“ sind weitere unvergessliche Kinofilme deren Musik bis heute eng mit diesen Filmklassikern verbunden sind. Das die Musiker des Fanfaren- und Musikzug Lippach auch noch singen können, haben sie bei der Abschlussmelodie „Wer hat an der Uhr gedreht“ aus der TV-Zeichentrickserie „Der rosarote Panther“ eindrucksvoll bewiesen.

Als dritten Höhepunkt an diesem Abend kann man den gemeinsamen Auftritt der beiden Kapellen sehen. Der Vorstand des Fanfaren- und Musikzug Lippach, Michael Weik, bedankte sich bei allen Akteuren für ihren tollen Auftritt und bei den Gästen für ihr Kommen. Weik und Wolfgang Balle vom Blasmusikverband Ostalbkreis nahmen gemeinsam die Ehrungen vor. Für 20 Jahre aktives musizieren wurde Bernd Weik geehrt und für 30 Jahre Bernd Liesch. Corinna Bandel bekam für ihre ehrenamtliches Engagement für den Fanfaren- und Musikzug Lippach die Fördermedaille in Bronze vom Blasmusikverband Ostalbkreis.