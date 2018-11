Fans des RCV Reichenbach, dürfen sich wieder auf eine fröhliche Faschingssaison mit ihrem umtriebigen Karnevalsverein freuen. Die Vorbereitungen für das umfangreiche Faschingsprogramm laufen auf Hochtouren.

Elfterelfterelfuhrelf: Ein Termin, den sich jeder Faschingsfan leicht merken kann. Pünktlich zum Martinstag wird landauf und landab die neue Faschingssaison eröffnet. In Westhausen-Reichenbach wird dies traditionell mit einem kleinen Faschingsumzug und dem Aufstellen des Narrenbaums gefeiert. Ruassgugga, Gardemädchen, Männerballett und der Elferrat des RCV sind hochmotiviert. Diesen Eindruck zumindest vermittelt die Vorsitzende des RCV, Beatrix „Trixi“ Strobel, stellvertretend für alle Mitglieder des Karnevalvereins. „Heute beginnt der Fasching und wir freuen uns schon darauf“, sagt Strobel.

Traditionell hatte es zum Faschingsauftakt des RCV Reichenbach am 11. November einen Faschingsumzug gegeben.

Nicht nur sie, wie es scheint. In diesem Jahr standen auch auffallend viele Gäste und Zuschauer am Strassenrand, als der kleine Faschingsumzug durch das Örtchen zog. Diese bekamen nicht nur unterhaltsam-schräge Musik von den Ruassgugga zu hören sondern durften auch die „Haushexe“ des RCV Reichenbach begrüßen, die auf ihrem Besen aus der großen Dachbodenluke hinaus ins Freie flog. Danach mussten die Herren des Elferrats den Narrenbaum vor dem Holzkatzen-Stadl, dem gemütlichen Vereinsheim des RCV, aufzustellen. Beides ist das Startzeichen in die fröhliche Faschingssaison 2018/2019 – die offiziell aber erst nach Weihnachten und den Feiertagen der Heiligen Drei Könige so richtig Fahrt aufnimmt. Dafür geht es dann aber Schlag auf Schlag.

Zum Faschingsauftakt beim RCV Reichenbach am 11. November sind einige neugierige Besucher gekommen. (Foto: Martin Bauch)

Höhepunkt des Faschingstreibens beim RCV ist die große Prunksitzung in der Turn- und Festhalle in Westhausen mit einer Flut an unterhaltsamen Programmpunkten wie Gardetanz, Männerballett und lustigen Büttenreden. Die Teilnahme beim Rathaussturm ist eine Selbstverständlichkeit. 2019 dürfen die Faschingsrecken die Standhaftigkeit des neuen Bürgermeisters von Westhausen, Markus Knoblauch testen.