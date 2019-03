Zum dritten Mal hat der Fanfaren- und Musikzug Lippach zum schwäbischen Kleinkunstabend eingeladen. Dabei lüftete Herr Hämmerle aus Bempflingen die Geheimnisse seines Tagebuchs und plauderte aus dem Nähkästchen.

Wie gewohnt interagierte er mit dem Publikum. Kaum auf der Bühne, bedauerte er mit „Was läuft bei denen schief“ die Zuschauer in der ersten Reihe. Egal ob Gerhard, dessen Spülmaschine im Keller steht, Jürgen mit den zwei Schwiegermüttern, die unbekannte Sabine, die eigentlich Monika heißt, oder Erika, die ihm nachhaltig den Kopf verdrehte. Sie alle wurden „Opfer“ seiner offenen und kommunikationsfreudigen Art und Teil des Programms.

Genau dieses Spiel mit dem Publikum, das spontane herbeiführen der Situationskomik, das Improvisieren, ist es, was die Auftritte von Herrn Hämmerle einzigartig machen. Dazu überrascht er mit fundierten lokalen Ortskenntnissen. Nachdem die Frage, wieso eine Ortschaft mit einem Fanfarenzug keinen Bahnhof hat, geklärt wurde, setzte er sich mit den wirklich großen und wichtigen Themen des schwäbischen Lebens auseinander. Wie der Tatsache, dass Frauen Probleme brauchen, um leben zu können, während Männer bereits damit zufrieden sind Lösungen zu haben.

Mit grünem Sakko überraschte er in „Froschbach City“ mit philosophischen Gedanken zum schwäbischen Lebensstil und hatte neben pragmatischen Lebenshilfen auch zahlreiche Geschichten aus seiner Jugend parat. Seine Interpretation zum Kinderreim „Ene meine dubbe dene“, die Erklärung wieso seine Mutter keinen Führerschein man hat, oder wieso er mit der Pünktlichkeit der Buslinien hadert – einmal in Fahrt gekommen, lüftete Hämmerle alle Geheimnisse des Lebens. Daher wissen jetzt auch die Lippacher, wieso sein Tagebuch einen Eintrag am 34. Mai 2016 hat, wieso es am 27. November 2063 endet und was auf seinem Grabstein steht. Dazwischen begeisterte der Bempflinger, dem Lippach des Südens, mit Gesangseinlagen.

Dank seiner mit ausgeprägter Mimik und Gestik, seiner Eloquenz, tiefgründigem Humor und Schlagfertigkeit ist jeder Auftritt Hämmerles für sich jedes Mal eine Premiere – so auch in Lippach, bei dem sich Gerhards im Keller stehende Spülmaschine, Erikas Hammer oder Jürgens Schwiegermütter als roter Faden durchs Programm zogen. Mit seinem abschließenden Rap zog Hämmerle nochmals alle Register, ehe er sich von den begeisterten Lippachern verabschiedete. Der Hämmerle aus Bempflingen – ein Bewahrer der schwäbischen Lebenskultur.