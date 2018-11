Das Westhausener Turnfest avanciert zum Kinderfest

Der Tag des Kinderturnens hat mehr als 100 Kinder und Jugendliche in die Wöllersteinhalle von Westhausen gelockt. Dafür hat die Abteilung Kinderturnen des TSV Westhausen einen riesigen Spaß- und Bewegungsparcours aufgebaut.

Der TSV Westhausen hat seine traditionelle Familienfeier mal ganz anders gefeiert. „Wir dachten, ein bisschen Schwung und Bewegung könnte der Feier nicht schaden“, meinte das Vorstandsmitglied und Koordinatorin der Abteilung Kinderturnen beim TSV Westhausen, Gitte Banas. Die Familienfeier wurde kurzerhand auf den Tag des Kinderturnens gelegt, das Motto „Bewegung – Spiel – Spaß“ wurde zum Programm ausgerufen.

Kinder hatten Spaß in Gletscherspalte und Wellenbad

Die Einladung ging raus an alle Vereinsmitglieder und Eltern aus Westhausen – die Resonanz darauf war mehr als überwältigend. „Wir hatten keine Ahnung, wie diese Art von Familienfeier angenommen wird“, sagte Banas. Mehr als 100 Kinder und Jugendliche tummelten sich in den nächsten vier Stunden in der Wöllersteinhalle und nutzten jede angebotene Möglichkeit an Spielen im Parcours. Mal ging es auf Zeit, mal waren Geschicklichkeit und Gleichgewichtssinn gefragt. Die aufwendig aufgebauten Bewegungsstationen und Parcours hatten so fantasievolle Namen wie „Gletscherspalte“ oder „Wellenbad“. Den Kindern machte das Spielen und Turnen auf den Geräten offensichtlich sehr viel Spaß.

Der Tag des Kinderturnens ist Teil einer bundesweiten Offensive für das Kinderturnen des Deutschen Turner-Bundes (DTB) im Schulterschluss mit seinen Landesturnverbänden, welcher jährlich im November deutschlandweit stattfindet. Spaß und Freude an der Bewegung ist für alle das Motto. Und wer eine kleine Pause benötigte, der wurde vom TSV Westhausen mit Kaffee und Kuchen sowie Waffeln und reichlich Getränken bewirtet. „Eine solche Familienfeier könnte uns eigentlich immer gefallen“, meint Banas. Ihr Dank ging auch an die vielen Teammitglieder und Helfer, ohne deren Hilfe eine solche Veranstaltung gar nicht möglich gewesen wäre.