An der neuen Zufahrt zum Baugebiet „Josefskapelle“ an der Dalkinger Straße sind die Betonfertigteile für die neue Brücke über den Egelsbach eingebaut. Damit ist die Straße ab Samstag, 3. September, wieder frei befahrbar, wie das Bürgermeisteramt Westhausen in einer Pressemitteilung ankündigt. Bis dahin werden noch Restarbeiten an den Gehwegen und den Verkehrsteilern ausgeführt.