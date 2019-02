Christbaumverkauf ergibt 1850 Euro für den Kinderhospizdienst der Malteser

Bereits zum achten Mal in Folge hat der FC-Bayern-Fanclub Lippach den Erlös des Lippacher Christbaumverkaufes an den Kinderhospizdienst Ostalb des Malteser-Hilfsdienstes gespendet.

In der Geschäftsstelle des Kinderhospizdienstes Ostalb überreichten die Vorstandsmitglieder des Lippacher Clubs einen Scheck in Höhe von 1850 Euro an Markus Zobel, den Geschäftsführer und Georg Gärtner, den Koordinator des Kinderhospizdienstes.

Der Kinderhospizdienst ist für den Bayern-Fanclub Lippach eine Herzensangelegenheit. Wie in den Jahren zuvor erhielt der Club auch diesmal von den vielen Christbaumkäufern eine sehr positive Rückmeldung zur Verwendung des Erlöses. Der FC Bayern-Fanclub Lippach bedankt sich wiederum sehr herzlich bei allen Christbaumkäufern, Spendern, Gönnern, Unterstützern und Helfern. Nur durch sie ist der Christbaumverkauf des vergangenen Jahres zu einem Erfolg geworden.