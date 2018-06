Chorprojekt vereint Schottland und Irland

Der Gesangverein Concordia aus Westhausen hat ein neues Chorprojekt aufgestellt. Die erste Probe mit deutschen Liedern findet am Donnerstag, 7. Juni, ab 19.30 Uhr in der Sonne statt. Der Rhythmus-Chor probt zudem immer mittwochs um 20 Uhr im Musiksaal der Propsteischule Lieder in englischer Sprache.

Mitmachen können alle – im Vordergrund steht Musik aus Schottland und Irland. Ein bunter Abend am 21. September soll der Höhepunkt des Projekts werden.

Die Idee, so schreiben die Veranstalter: über einen gewissen Zeitraum in einem Chor mitsingen. Musik, Gemeinschaft und irisch oder schottische Volkslieder wie „Danny Boy“ oder „Molly Malone“ stehen im Mittelpunkt des Chors. Geplant sind laut Gesangverein zehn Proben.

Passendes Ambiente

Das Projekt ist an einen „Scottish and Irish Folk“-Abend von 2013 angelehnt. Die keltische Nacht am 21. September soll das Ergebnis des Chors liefern. Das Ambiente soll zum Thema passen: Dudelsack-, Fidel- und Harfenspieler, Irish-Pub mit Guinness und Cider vom Fass sowie irischen und schottischen Whiskys sind dazu angedacht.