CDU Westhausen und Lippach gehen historischen Schritt

Die CDU Westhausen und die CDU Lippach haben sich im Rahmen ihrer Hauptversammlungen zum CDU-Gemeindeverband Westhausen/Lippach zusammengeschlossen. „Für die beiden Ortsverbände ist dies ein historischer Schritt. Wir wollen die Kräfte bündeln und schauen nach dem Zusammenschluss gestärkt nach vorne“, sagte Josef Ebert, neu gewählter Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes. Die Zusammenarbeit der Ortsverbände könne nun noch intensiver und aktiver gestaltet werden. Es gäbe nun weitere Möglichkeiten, die Arbeit der CDU vor Ort auszubauen und neue Mitglieder für die CDU zu gewinnen. Besonders freue ihn, dass sich in der neuen Vorstandschaft eine Vielzahl an jungen Mitgliedern engagiere.

Der Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzender der CDU Ostalb Roderich Kiesewetter und der Geschäftsführer der CDU Ostalb, Patrick Sommer, gratulierten den Ortsverbände zur erfolgreichen Fusion, welche von beiden Seiten in einstimmigem Votum erfolgte.

Josef Ebert hob in seinem Bericht besonders das alljährlich Silvestergespräch am letzten Tag des Jahres heraus. Stets können die Vertreter der Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik im Bürgersaal in Westhausen begrüßt werden. Bedingt durch die Corona-Pandemie fand das letztjährige Gespräch in digitaler Form statt. Man sei aber zuversichtlich, das Silvestergespräch 2021 wieder in Präsenz durchführen zu können.

Als Stellvertreter von Josef Ebert wurden Robert Allocca und Thomas Graser gewählt. Die Ämter des Schatzmeisters und des Schriftführers begleiten Patrick Müller und Harald Steidle. Benedikt Erhard, Frank Hauber, Thomas Müller, Reinhold Schüler und Helmut Wimmer fungieren die kommenden zwei Jahre als Beisitzer des neuen CDU-Gemeindeverbandes Westhausen/Lippach.

Langjährige Mitglieder wurden für ihre Verdienste gewürdigt. Roderich Kiesewetter und Josef Ebert ehrten Hermann Bölstler und Wolfgang Mühlich für ihre 40-jährige Mitgliedschaft. Auf eine 25-jährige Parteizugehörigkeit können Hans Brendle, Joachim Hummel, Harald Steidle und Leo Zeh zurückblicken. Dem langjährigen Mitglied Karl Lenz konnte eine Ehrenurkunde der CDU überreicht werden.

Als erste gemeinsame Veranstaltung hat der neue Gemeindeverband im Anschluss zum Bürgergespräch mit Roderich Kiesewetter eingeladen. In imposanter Art und Weise beleuchtete der Vollblutpolitiker im Ausblick auf die bevorstehende Bundestagswahl die derzeitigen vielfältigen Themenstellungen.