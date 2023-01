CDU Westhausen / Lippach gut aufgestellt

Ein Jahr nach dem historischen Zusammenschluss der CDU Ortsverbände Westhausen und Lippach zum Gemeindeverband Westhausen/Lippach standen Ehrungen und Neuwahlen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung.

Der Vorsitzende des Gemeindeverbands Josef Ebert und der Landtagsabgeordnete Winfried Mack freuten sich, Rupert Steidle für seine 60-jährige Mitgliedschaft in der CDU Deutschlands zu ehren. Für 30 Jahre Mitgliedschaft dankten beide Bernhard Ziegelbaur.

Rückblickend führte Ebert in seinem Bericht den Zeitraum seit dem gewinnbringenden Zusammenschluss aus. Den letztjährigen Bundestagswahlkampf von Roderich Kiesewetter hat der Gemeindeverband mit einem ganztägigen Aktionstag aus Betriebsbesichtigung bei der Handwerksbäckerei Mack und einem Diskussionsabend im Vereinsheim der MSC Neumühle, einem Wochenmarktstand und einer Sommerwanderung rund um Westhausen unterstützt. Das Silvestergespräch ist ein Höhepunkt im Kalenderjahr und konnte im hybriden Format im Zentrum für digitale Entwicklung (ZDE) in Westhausen durchgeführt werden. Josef Ebert dankte Wolfgang Weiß und seinem Team vom ZDE und Heike Brucker vom CDU-Kreisverband. Im Frühjahr nahm die CDU Westhausen/Lippach an der Müllputzete des Ost-albkreises teil. Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit vor Ort ist die konstruktive Mitwirkung in den örtlichen Gremien. Die Mitgliedergewinnung, mit einem starken Fokus auf Frauen, ist und bleibt für Josef Ebert eine wesentliche Aufgabe und eine Herausforderung für den Gemeindeverband. In seinem Grußwort zeigte sich der Kreisvorsitzende Tim Bückner von den Aktivitäten der CDU Westhausen/Lippach beeindruckt und hob auch die breit aufgestellte Vorstandschaft hervor. Unter großem Beifall richtete er ein großes Dankeschön an Josef Ebert, Robert Allocca und Thomas Graser, die die Vorstandsarbeit in neue Hände übergeben und dem Leitungsteam als Beisitzer erhalten bleiben.

Mit den Wahlen zur neuen Vorstandschaft des Gemeindeverbands übernimmt Harald Steidle den Vorsitz. Zu seinen Stellvertretern wurden Thomas Müller und Patrick Müller gewählt. Patrick Müller bekleidet zugleich das Amt des Schatzmeisters. Neuer Schriftführer ist Benedikt Erhard. Neben Ebert, Allocca und Graser komplettieren Michael Bölstler, Frank Hauber, Reinhold Schüler und Helmut Wimmer als Beisitzer den Vorstand der CDU Westhausen/Lippach. Rose Schmidt und Winfried Krieger werden weiterhin die Kassenprüfung übernehmen.

Im direkten Anschluss referierte Thomas Müller, Gesellschafter bei der Dürr & Feil GmbH & Co. KG in Ellwangen, im vollbesetzen Saal im Gasthaus Sonne zum brandaktuellen Thema „Wie bleibt es zu Hause warm? Die Energiekrise im Alltag“.