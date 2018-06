Bunter Sommerzirkus zieht durch Westhausens Gassen

Mehrere Hundert Kinder in bunt-fröhlicher Verkleidung sind beim großen Festumzug durch die Straßen von Westhausen gezogen. Das Motto des Kinderumzugs beschäftigte sich mit dem Thema „Zirkus“.

Seit vielen Jahren findet im Rahmen des Musikvereinsfestes das große Westhausener Kinderfest statt. Kinder aus der Gemeinde, den Kindergärten und Schulen werden vom Gastgeber, dem Musikverein (MV) Westhausen, zu einer großen Party mit viel Spiel und Spaß eingeladen. Das Kinderfest lockt jedes Jahr Tausende von Besucher aus nah und fern auf das Festgelände rund um das Rathaus und der Propsteischule.

In der Wöllersteinhalle bewirtete der MV Westhausen die zahlreichen Besucher. Zur Unterhaltung der Gäste erklang traditionelle Blasmusik. Der Musikvereinsvorstand Gerhard Oppold fasste die Gastgeberrolle des MV Westhausen in kurzen Worten zusammen: „100 Prozent Blasmusik, 100 Prozent Stimmung, 100 Prozent live.“

Seinen Höhepunkt fand das Vereinsfest beim traditionellen Kinderumzug, das in diesem Jahr unter dem Motto „Zirkus“ stand. Und so zogen mehrere Hundert Kinder aus den Kindergärten und Schulen der Gemeinde verkleidet als Zirkustiere, Dompteure oder Zirkusdirektoren durch die Straßen von Westhausen, vorbei an den vielen Hundert winkenden Zuschauern entlang der Strecke.

Unterstützt wurde der MV Westhausen vom Sportverein TSV Westhausen. Mit einem Spiel- und Bewegungsangebot begeisterte dieser die junge Gäste auf dem Kinderfest. In der Turn- und Festhalle hieß es in diesem Jahr „Jump and Ride“. Fußball-Rodeo, Hüpfburgen und Airtrack waren der Hit bei den Kids. Im Freien warteten weitere Attraktionen darauf, entdeckt zu werden.

Am Sonntag gibt es für die Besucher nach dem ökumenischen Gottesdienst in der Wöllersteinhalle einen reichhaltigen Mittagstisch und musikalische Unterhaltung mit dem Musikverein Auernheim. Bei einem Musik-Vesper mit den Häckl Buam endet schließlich das gelungene Fest für Groß und Klein. (mab)