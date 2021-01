Bürgerrufauto wird für Impffahrten reaktiviert

Aufgrund der Pandemie ist seit längerer Zeit der Betrieb des Bürgerrufautos in Westhausen eingestellt worden. Ältere und gehandicapte Bürgerinnen und Bürger bedauern dies. Jetzt hat die Gemeinde mit dem Landratsamt eine Sonderregelung für die Senioren vereinbart, die zum Impfzentrum in Aalen gefahren werden müssen.

„Wegen des noch immer hochdynamischen Corona-Infektionsgeschehens muss unser Bürgerrufauto WIM leider noch weiterhin für Normalfahrten pausieren“, sagt Bürgermeister Markus Knoblauch.

Allerdings hat sich das Rathaus auf eine Ausnahmeregelung bei dringend notwendigen Fahrten mit dem Bürgerrufauto verständigt. „Ich habe Landrat Joachim Bläse gebeten, dass in Härte- und Einzelfällen und unter Berücksichtigung der notwendigen Hygienebestimmungen WIM-Fahrten für Seniorinnen und Senioren zum Impfzentrum in der Ulrich-Pfeifle-Halle in Aalen möglich sein sollten. Der Landrat hat unserer Bitte sein Okay gegeben“, sagt Knoblauch.

Die neue Regelung betrifft Personen aus Westhausen im Alter von über 80 Jahren, die unter die Stufe 1 der Impf-Priorisierung fallen und das Impfzentrum in Aalen nicht selbst erreichen können.

Die betreffende Personengruppe kann voraussichtlich ab Dienstag, 19. Januar, über die Servicehotline 116117 oder auf der Internetseite www.impfterminservice.de Termine für das Impfzentrum in Aalen buchen.

Das Impfzentrum in Aalen wird voraussichtlich ab Freitag, 22. Januar, den Betrieb aufnehmen. Für die Fahrten zu vereinbarten Impfterminen in Aalen kann das Bürgerrufauto über die Telefonnummer 07363 / 8422 im Rathaus Westhausen gebucht werden.