Brand auf der A7 sorgt für Stau vor Agnesburgtunnel

Am Sonntag ist es gegen 15.10 Uhr zu einem Böschungsbrand auf der A7 in Fahrtrichtung Würzburg gekommen. Zwischen dem Agnesburgtunnel und der Anschlussstelle Aalen/Westhausen stand ein schmaler Streifen entlang der Fahrbahn über eine Länge von rund 100 Meter in Flammen.

Als Ursache kommt laut Polizei eine heiß gelaufene Bremsscheibe in Betracht, die am Ende des Albabstiegs gebrochen und am Fahrbahnrand im trockenen Gras zum Liegen gekommen war. Durch eine Polizeistreife und der Besatzung eines Rettungswagens, die zufällig vorbeikamen, konnte der Brand mit den in den Fahrzeugen mitgeführten Feuerlöschern bis zum Eintreffen der Feuerwehr eingedämmt werden.

Rund vier Kilometer Stau

Die Feuerwehr konnte den Brand dann schnell ablöschen. Um die Gefahr für die Einsatzkräfte und auch die Verkehrsteilnehmer zu minimieren, wurde während der Löscharbeiten die A7 in Fahrtrichtung Ulm von 15.30 bis 15.45 Uhr vor dem Agnesburgtunnel gesperrt.

Bis 16.20 Uhr wurde der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Brandstelle vorbeigeführt. Danach konnte der Streckenabschnitt wieder ohne Einschränkungen freigegeben werden. Der Verkehr staute sich kurzzeitig vor dem Agnesburgtunnel auf einer Länge von rund vier Kilometern. Die Feuerwehr Aalen war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an der Einsatzstelle.

