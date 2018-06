Bild der Jagsttal-Kinder kommt ins Rathaus

Ein Bild, das Schülerinnen und Schüler der Jagsttalschule Westhausen gemalt haben, hängt nun im Büro von Bürgermeister Markus Knoblauch. Das Werk, das in einer Kunstausstellung im Aalener Landratsamt zu sehen war, ist jetzt offiziell an den Bürgermeister übergeben worden.

Die Jagsttalschule Westhausen feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen und gestaltete aus diesem Anlass vom 1. März bis zum 13. April eine große Kunstausstellung im Foyer des Aalener Landratsamtes. Die Ausstellung war über ihre gesamte Dauer sehr gut besucht. Durch die Schau erhielt die Jagsttalschule sehr viele positive Rückmeldungen.

Westhausens Bürgermeister Markus Knoblauch war am 1. März bei der Vernissage dabei. Er konnte dem Charme und der Ausdrucks-kraft des von der Klasse 3b der Jagsttalschule gemalten Gemeinschaftsbildes im Stil des spanischen Malers Joan Miró nicht widerstehen, so dass er das Bild sofort an diesem Abend erstand. Jetzt hat das Bild endlich Einzug in sein Amtszimmer gehalten und einen schönen Platz gefunden.

Die Schüler und Lehrer mit Schulleiter Martin Pfannenstein ließen es sich nicht nehmen, dieses Bild persönlich in das Amtszimmer zu bringen und dem Bürgermeister und seinen Besuchern viel Freude daran zu wünschen.