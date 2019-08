Betrunkener Autofahrer schlägt Polizisten ins Gesicht

Äußerst aggressiv hat ein 43-Jähriger auf zwei Polizeibeamte reagiert.

Ein Zeuge hat am Montagabend gegen 23 Uhr die Polizei verständigt, nachdem er einen Mann beobachtet hatte, der offenbar unter Alkoholeinwirkung Auto gefahren war. Anhand des genannten Kfz-Kennzeichens konnten die Beamten die Wohnanschrift des Fahrzeughalters ermitteln. Dort war der 43-Jährige eben dabei war, sein Fahrzeug in der Garage abzustellen. Nachdem der Mann ausgestiegen war, ging er mit schwankendem Gang auf die Polizeibeamten zu. Auf die Aufforderung, seine Papiere vorzuzeigen, reagierte er äußerst aggressiv. Nachdem er in bedrohlicher Weise auf die Polizisten zuging, legten diese ihm Handschließen an, wobei der Mann versuchte, nach einem Taschenmesser zu greifen, welches er in der Hosentasche hatte. Mit seinem Fuß, an dem er Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen trug, trat er einen der Beamten ins Gesicht. Der Beamte wurde leicht verletzt. Nachdem dem renitenten Mann im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen worden war, wurde er bis Dienstagmorgen, 6 Uhr in Polizeigewahrsam genommen.