Ein 66-Jähriger hat am frühen Donnerstagmorgen betrunken einen Unfall verursacht. Der Autofahrer ist gegen 2.20 Uhr auf der Aalener Straße gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto geprallt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden von jeweils 20.000 Euro. Der Mann musste die Polizisten mit zur Blutentnahme begleiten, sein Führerschein wurde vorerst einbehalten.