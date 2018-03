Beste junge Musikanten zeigen ihr Können

Mehr als 500 Besucher haben am Palmsonntag das Konzert des Kreisjugendblasorchesters in der Wöllersteinhalle besucht und sind begeistert gewesen von brillant dargebotenen modernen Blasmusiksymphonien. Unter Leitung der beiden Dirigenten Michael Stegmaier und Christian Wolf erklangen diese auf beeindruckend hohem Niveau, und die Moderation durch junge Musikerinnen und Musiker aus dem Orchester lieferte dazu die Hintergründe.

Seit 26 Jahren seien Verantwortliche des Kreis-Blasmusikverbandes dieser Tradition verbunden, sagte Landrat Klaus Pavel in einer Begrüßung und dankte sichtlich erfreut über diese hohe Musikkultur im Ostalbkreis Leistungsträgern, darunter dem Jugendverantwortlichen Peter Schaile. Aus 30 Musikvereinen des Kreises rekrutiere sich das Orchester mit 72 Spielern, sagte der Landrat, und schon beim Auftakt mit „The Olympic Spirit“ bestätigte sich seine Interpretation, dass sich „hier die Besten der Guten formiert haben“.

Das bewahrheitete sich auch in einer erstaunlich disziplinierten Dynamik, mit der unzählige Klangmalereien dem Hauch des zaghaft ersten Frühlingstags 2018 verzierten. Klangvoll waren auch die englischen Titel der Symphonien, zum Beispiel „How to train your Dragon“, will heißen wie man „seine Widerspenstigen zähmt“. Doch die Weise, wie die Register des Orchesters der Diktion folgten, ließ vermuten, dass hier „leichtem Spiel“ durch hohe Motivation jedes einzelnen Musikers beste Voraussetzungen geschaffen haben.

Erfreulich war es auch für den frischgebackenen Bürgermeister Markus Knoblauch feststellen zu dürfen, dass Westhausens neuer „Sportpalast“ die Wöllersteinhalle auch Großkonzerten eine gute Akustik bieten könne. Er bedankte sich auch beim Musikvereins mit Vorsitzendem Gerhard Oppold, der die Großveranstaltung bewirtet und organisiert hatte. Dem schloss sich der erste Vorsitzende des Blasmusikverbandes, Hubert Rettenmaier, an und die begeisterten Spieler dankten mit Zugaben, darunter dem Konzertmarsch „Die Sonne geht auf“ von Kurt Gäble.