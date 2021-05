Am Knotenpunktbereich der B 29 und der B 290 bei Westhausen-Immenhofen muss am Sonntag, 23. Mai, mit kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Darauf weist das Landratsamt des Ostalbkreises hin. Unmittelbar an den Ampelanlagen werden Instandhaltungsarbeiten vorgenommen.