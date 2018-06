Bäcker denken an Preiserhöhungen

Die weltweit steigenden Getreidepreise machen sich auch in den Backstuben in der Region bemerkbar. Die Bäcker können die Mehrbelastung nach eigenen Angaben nicht alleine tragen, ihre Kunden müssen deshalb in naher Zukunft wohl mehr für Brot und Brötchen bezahlen. Hans-Günther Mack, Inhaber der Handwerksbäckerei Mack in Westhausen, rechnet mit Preisanhebungen von zehn bis 15 Prozent bei den Agrarrohstoffen. Ein großes Problem sei dabei, dass in den zurückliegenden Jahren immer mehr Rohstoffe der Lebensmittelproduktion verloren gingen, weil sie verstärkt als erneuerbare Energien genutzt würden. „Durch die Preissteigerungen werden die Margen der Bäckereibetriebe immer kleiner“, sagte Mack, der in seinem Unternehmen rund 600 Personen beschäftigt. Der Unternehmer rechnet angesichts des Preiskampfes, dass weitere Bäckereien auf der Strecke bleiben. „Derzeit sind es täglich vier Betriebe in Deutschland, die aufgeben.“

Franz Linse, Bäckermeister aus Maihingen im Ries, sagt, auch er müsse wohl im Herbst wegen des teurer gewordenen Mehls die Preise für seine Produkte anpassen: „Sonst können wir das Ganze nicht mehr schultern.“ Mit einer massiven Erhöhung rechnet er allerdings nicht. Erschwerend wirke sich aus, dass die Verbraucher nicht mehr wie früher zu „ihrem“ Bäcker gingen, sondern verstärkt die Angebote in den Lebensmitteldiscountern nutzten, wo die Qualität der Brot- und Backwaren keineswegs schlecht sei, „zumindest wenn man die Ware gleich isst“. Linse weist auch auf die Energiepreise hin, die sich ebenfalls kräftig nach oben bewegt hätten, insbesondere beim Strom.

Der Oettinger Bäckermeister Wendelin Emmendörfer, der fünf Filialen unter anderem im südlichen Mittelfranken betreibt, nennt die höheren Mehlpreise als wesentlichen Grund dafür, demnächst die Preise für seine Produkte „leicht anheben“ zu müssen. Seiner Einschätzung nach dürften Brot und Semmeln maximal bis zu zehn Prozent teurer werden. „Wenn ein Brötchen jetzt 30 Cent kostet, sind es künftig vielleicht 33 Cent.“ Beim Brot werde es ähnlich sein: Ein Kilo liege derzeit bei 2,60 Euro, demnächst wohl bei 2,65 Euro. Emmendörfer richtet den Blick in die USA, wo durch die extreme Dürre der globale Weizenmarkt von Knappheit geprägt sei.

Der Handelsverband Deutschland, der früher Hauptverband des Deutschen Einzelhandels hieß, erwartet eine „preisdämpfende Wirkung“ durch harten Wettbewerb in der Backbranche, wie Geschäftsführer Kai Falk erklärte. Die höheren Kosten aufgrund der gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise würden nicht eins zu eins an die Kunden weitergegeben; sprich: Hersteller und Handel müssen einen Teil der Zusatzkosten selbst tragen.