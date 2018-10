Autofahrer stoppen Unfallflüchtigen auf Autobahnraststätte

Autofahrer haben einen 36-Jährigen gestellt, der auf der A7 einen Unfall verursacht hat, bei dem ein 3-jähriger Bub leicht verletzt worden ist.

Am Freitag gegen 14 Uhr war ein 29-Jähriger mit seinem Auto auf der A7 in Richtung Würzburg auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Auf Höhe von Westhausen fuhr ihm ein 36-Jähriger mit einem Kleintransporter auf. Dabei wurde ein 3-jähriger Junge im Auto des 29-Jährigen leicht verletzt. Der 36-Jährige scherte auf die linke Fahrspur aus und fuhr ohne Anzuhalten in Richtung Würzburg weiter. Andere Autofahrer hatten den Unfall wahrgenommen und verfolgten den Kleintransporter.

Der musste an der Rastanlage Ellwanger Berge anhalten, da sein Kühler bei dem Unfall beschädigt worden war. Er konnte hier bis zum Eintreffen der Polizeistreife festgehalten werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Der 36-Jährige musste seinen Führerschein abgeben.