Um in ein Grundstück von der Röttinger Straße in Westhausen einzufahren, hat der 46-jährige Fahrer eines Kleinlasters am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr in einem Bogen ausgeholt. Eine nachfolgende 25-jährige Opel-Fahrerin interpretierte die Situation falsch und wollte rechts an dem Laster vorbeifahren. Durch die Kollision entstand Sachschaden von circa 2000 Euro, so die Polizei. (ij)