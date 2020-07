Am Mittwoch gegen 11.50 Uhr ist ein Kleinwagen auf der B29 zwischen Lauchheim und Westhausen in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr Westhausen stand der Oldtimer aus dem Jahr 1968 in Vollbrand. Der 84-jährige Fahrer hatte das Auto rechtzeitig verlassen können. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Die B29 war bis etwa 12.30 Uhr gesperrt.