Ein Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 18.45 und 19.15 Uhr einen VW Golf, welcher auf einem Kundenparkplatz eines Discounters in der Dr.-Rudolf-Schieber-Straße geparkt war, beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1700 Euro.