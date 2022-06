Auqaplanung: Auto rutscht in die Leitplanke

Bei einem Unfall auf regennasser Fahrbahn auf der A7 auf Gemarkung Westhausen ist am Sonntag gegen 10.20 Uhr hoher Sachschaden entstanden.

Am Sonntag gegen 10.20 Uhr befuhr eine 42-Jährige die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Aalen/Westhausen und Ellwangen in Richtung Ulm mit ihrem Personenwagen der Marke Skoda. Als in ihrem Auto die ESP-Warnleuchte wegen Aquaplaning aufleuchtete, bremste sie und verlor anschließend die Kontrolle über ihr Auto. Sie geriet ins Schleudern und prallte gegen die rechte Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von etwa 21 000 Euro.