Aufsichtsrat wiedergewählt

Da bei den Planungen der Generalversammlung die Entwicklung der Corona-Pandemie noch nicht absehbar war, hat sich die Raiffeisenbank Westhausen auch in diesem Jahr zum Schutz aller nochmals für die Durchführung in digitaler Form entschieden. Im kommenden Jahr feiert die Bank ihr 130-jähriges Bestehen. Dazu sollen dann Mitglieder und Kunden wieder in Präsenz begrüßt werden.

Bei der mittlerweile dritten digitalen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2021 konnten im Vorfeld bereits die jeweiligen Tagesordnungspunkte gesichtet werden. Wie die Bank weiter in einer Pressemitteilung berichtet, hätten in einer geheimen Wahl dann die Mitglieder über die notwendigen Beschlussanträge abgestimmt. Allen erforderlichen Beschlüssen sei mit überwältigender Mehrheit zugestimmt worden. Auch in diesem Jahr wurde eine Dividende von zwei Prozent auf die Geschäftsguthaben vorgeschlagen und von der Versammlung angenommen. Die Kontengutschrift erfolgte bereits am 30. Juni.

Zudem seien die bisherigen Aufsichtsräte Karl Kucher, Renate Groll und Bernd Wiedenhöfer wiedergewählt worden. Mit großer Mehrheit werden die drei für drei weitere Jahre im Amt sein. Der Aufsichtsrat der Raiffeisenbank besteht aus sechs Aufsichtsräten, die sich ehrenamtlich engagieren und im regelmäßigen Austausch mit dem Vorstand stehen.

Vorstand Werner Schneider zeigte sich mit der Wahlbeteiligung zufrieden und sagte, dass er sich dennoch darauf freue, im kommenden Jahr die Generalversammlung wieder in der Turn- und Festhalle Westhausen abhalten zu können. „Es geht einfach nichts über den persönlichen Kontakt“, wird Schneider in der Pressemeldung zitiert. Trotz der wachsenden weltweiten Unsicherheiten habe die Raiffeisenbank auch im vergangenen Geschäftsjahr gute Ergebnisse erzielen können.