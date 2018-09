Aufgefahren: 10 000 Euro Schaden

Ein Schaden in Höhe von 10 000 Euro ist am Freitag bei einem Unfall auf der A7 entstanden.

Ein 27-jähriger Autofahrer musste am Ende der Autobahn-Ausfahrt an der Anschlussstelle Aalen/Westhausen wegen Rotlicht an der dortigen Ampel anhalten. Hinter ihm hielt ein 42-jähriger Autofahrer ebenfalls an. Ein unmittelbar nachfolgender 40-jähriger Autofahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr hinten auf. Bei dem Aufprall wurde der Wagen des 42-Jährigen auf das Auto des 27-Jährigen geschoben.