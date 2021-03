Auf einem Supermarktparkplatz: Automotor geht im Flammen auf

Auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Dr.-Rudolf-Schieber-Straße in Westhausen ist am Samstag gegen 18.45 Uhr ein Auto in Brand geraten. Wenige Minuten, nachdem die 28-jährige Kundin dort geparkt hatte, entzündete sich der Motor. Die Ursache könnte laut Polizei ein technischer Defekt sein.

Erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher schlugen fehl. Die Feuerwehr aus Westhausen, die mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften ausrückte, war erfolgreicher. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 3500 Euro.