Etwa 12 000 Euro Schaden sind bei einem Unfall am Sonntag gegen 13.20 Uhr entstanden. Ein 69-Jähriger war mit dem Auto auf der B 29 von Westhausen in Richtung Aalen unterwegs. Kurz vor der Einmündung der B 290 aus Richtung Ellwangen musste er an einer Baustellenampel anhalten. Dies erkannte eine hinter ihm fahrende 74-jährige Fahrerin offenbar zu spät und fuhr auf das Auto des 69-Jährigen auf.