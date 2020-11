Audi fängt Feuer: 2000 Euro Schaden

Am Sonntagnachmittag hat in Westhausen ein Audi A6 Feuer gefangen. Das Fahrzeug stand zu dem Zeitpunkt in der Eichendorffstraße. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr konnte der Fahrzeughalter den Brand mittels einigen Eimern Wasser selbst löschen. Der Schaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Die Polizei vermutet als Brandursache einen technischen Defekts im Motorraum.