Asche nicht kalt: Aus Unachtsamkeit Brand verursacht

Am Sonntag gegen 13 Uhr hat ein 20 Jahre alter Mann auf dem Gartengrundstück seiner Großmutter in Westhausen-Reichenbach aufräumen wollen, nachdem am Abend zuvor eine Party stattgefunden hatte.

Da er am Abend in einer Feuerschale ein Lagerfeuer entfacht hatte, musste er auch die Asche entsorgen.

In der irrigen Annahme die Asche sei kalt, entleerte er diese in einen Holzkompost. Dieser stand jedoch ein paar Stunden später in hellen Flammen und brannte komplett nieder.

Ein angrenzender Holzunterstand wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Insgesamt kam es zu etwa 1000 Euro Schaden. Die Feuerwehr Westhausen war mit 21 Mann und drei Fahrzeugen vor Ort, um das Feuer abzulöschen.