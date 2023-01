An Dreikönig: Zwei heftige Pkw-Brände im Ostalbkreis

Durch ihr schnelles Eingreifen konnte die Feuerwehr besonders in Westhausen-Reichenbach Schlimmeres verhindern. Dort stand ein Auto direkt an der Gaststätte „Traube“ lichterloh in Flammen. Das Feuer bedrohte zwei Gebäude, an denen durch die Hitzestrahlung an Fenstern und Fassaden auch schon beträchtlicher Schaden entstanden war. Nach Angaben der Polizei wollte dort gegen gegen 11 Uhr ein 63-Jähriger seinen Daimler vor dem Gasthaus an der Sankt-Georg-Straße parken. Kurz darauf stellte der Mann Rauch und Feuer im Motorraum seines Wagens fest. Gemeinsam mit einem Nachbarn gelang es ihm noch, den Pkw etwas vom Gebäude wegzuziehen, bevor er vollständig in Flammen aufging. Bewohner der Wohnungen über der Gaststätte konnten das Gebäude unversehrt verlassen.

43 Einsatzkräfte am Start

Die Feuerwehren Westhausen und Wasseralfingen waren mit 43 Einsatzkräften vor Ort, sicherheitshalber auch der Rettungsdienst. Die Räume waren total verqualmt. Vorsorglich wurden sie von Feuerwehrleuten nach eventuell bewusstlosen Personen durchsucht. Mit Hochdrucklüftern wurde der Rauch ins Freie geblasen, um Rauch- und Rußschäden zu vermeiden. Auch eine Drehleiter war im Einsatz, um an den Hauswänden nach eventuellen Glutnestern Ausschau zu halten. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 25.000 Euro. Als Brandursache wird nach derzeitigem Stand von einem technischen Defekt des Pkw ausgegangen.

Technischer Defekt wohl zweimal der Grund

Ein technischer Defekt war wohl gleichfalls der Grund, als dann gegen 15.45 Uhr auf der Bundesstraße B29 im Bereich der Gmünder Weststadt ein VW Golf in Flammen aufging. Das brennende Auto stand auf der Abbiegespur zur Lorcher Straße, die deshalb für rund eine Stunde gesperrt werden musste und die Verkehrsteilnehmer auch über Rundfunk gewarnt wurden. Beim Eintreffen der Feuerwehr mit zwei Löschfahrzeugen und zwölf Einsatzkräften war der Golf schon nicht mehr zu retten, Immerhin konnten die Feuerwehrleute noch das Reisegepäck aus dem Heck des Pkw in Sicherheit bringen.