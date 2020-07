Am Zigarettenautomaten gescheitert

Vergeblich haben zwei Männer versucht am frühen Donnerstagmorgen einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Gegen 3.45 Uhr machten sie sich an dem Automaten zu schaffen, der im Bereich der Bushaltestelle Dalkinger Straße/Albert-Schweitzer-Straße aufgestellt ist. Sie flüchteten anschließend in Richtung Adolf-Kolping-Straße. Beide Personen waren mit kurzen Hosen bekleidet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Am Automat entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.