„All of Us“: Lieder, die wie Freunde sind

Oldies but Goldies stehen im Mittelpunkt des Konzertes des Rhythmuschors der Concordia Westhausen, das am Samstag, 16. Oktober, in der Mensa der Propsteischule stattfindet. Das Motto des Konzerts lautet „All of Us“ in Anlehnung an den bekannten Evergreen „All of Me“. Unter der Leitung von Ulrike Roth präsentiert der Chor beliebte Songs von ABBA, Silbermond, Eric Clapton, Udo Lindenberg und vielen anderen Interpreten – Songs, die für viele Menschen mittlerweile fast schon zu guten Freunden geworden sind. Für die Begleitung sorgen Ingeborg Strom-Scheurer am E-Piano und Simon Wagner am Schlagzeug.

Der Rhythmuschor der Concordia besteht seit 22 Jahren. Er wurde 1997 von Ulrich Friedrichson gegründet, der den Chor auch bis 2002 leitete. Danach übernahm Peter Waldenmaier zwölf Jahre lang den Dirigentenstab. Seit 2016 ist Ulrike Roth die Leiterin des Ensembles, das zur Zeit aus 26 Sängerinnen und Sängern besteht.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist bereits um 18.15 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.