Agnesburgtunnel ist zweimal nachts gesperrt

Der Agnesburgtunnel auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Aalen-Westhausen und Aalen-Oberkochen ist aufgrund von Tunnelwartungsarbeiten in der Nacht von Dienstag, 31. Mai, auf Mittwoch, 1. Juni, gesperrt. Das gilt für den Autobahnverkehr in beiden Tunnelröhren. Die Sperrung der Röhre in Fahrtrichtung Ulm erfolgt zwischen 22 und 5.30 Uhr, die Sperrung der Röhre Fahrtrichtung Würzburg erfolgt zwischen 1 und 3 Uhr.

In der Nacht von Mittwoch, 1., auf Donnerstag, 2. Juni, erfolgt dann die Sperrung der Röhre Fahrtrichtung Würzburg zwischen 22 und 5.30 Uhr und die Sperrung der Röhre Fahrtrichtung Ulm zwischen 1 und 3 Uhr.

In Fahrtrichtung Ulm wird der Verkehr an der Anschlussstelle 114 Aalen-Westhausen ausgeleitet und über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U12 zur Anschlussstelle Aalen-Oberkochen geleitet. In Fahrtrichtung Würzburg wird der Verkehr an der Anschlussstelle 115 Aalen-Oberkochen ausgeleitet und über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U9 zur Anschlussstelle Aalen-Westhausen geleitet.

Die Wartungsarbeiten umfassen die Prüfung der verkehrstechnischen Anlagen. Dazu zählen die Lichtsignalanlagen, die Schranken, die Tunnelbeleuchtung sowie die Leiteinrichtungen. Ebenfalls geprüft werden die Tunnelfunkanlage, die Video- und Prozessleittechnik sowie die elektroakustischen Anlagen. Weiter werden die sicherheitstechnischen Einrichtungen wie die Notrufstationen, die Brandmeldeanlage und die hydraulische Ausrüstung der Löschwasserversorgung überprüft.

Durch die Wartungsarbeiten lassen sich Verkehrsbeeinträchtigungen insbesondere auf den Umleitungsstrecken nicht ausschließen.