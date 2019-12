Adventsfeierthema stimmt auf Weihnachten ein

Der Gemeindesaal Sankt Martin war adventlich geschmückt, die Kuchenteller gefüllt und es duftete nach Kaffee – alles war bereit für die Adventsfeier des katholischen Frauenbunds Westhausen. An die 70 Frauen kamen und erfreuten sich an der heimeligen Atmosphäre und dem Beisammensein. Simone Merz begrüßte alle als zweite Teamsprecherin, die Herzenstöne schufen den musikalischen Rahmen. Bei Kaffee und Gebäck wurde Xenia Vosen-Pütz, Präsidentin von Soroptimist International Aalen, am Redner-Pult begrüßt.

Sie erzählte ausführlich von der Arbeit dieser Vereinigung berufstätiger Frauen, insbesondere von dem Projekt Schutzwohnungen in Aalen für Frauen und Kinder aus häuslicher Gewalt. Dieses Projekt, mit dem Frauen in größter Not schnell und unbürokratisch im Frauenhaus und Unterschlupf-Wohnungen geholfen wird, hatte sich der Frauenbund Westhausen unter anderem als Spendenziel ausgesucht.

Jeder Zuhörerin wurde bewusst, wie wichtig diese rasche und diskrete Hilfe ist. Vosen-Pütz freute sich sehr über den Scheck von 1000 Euro zugunsten dieser Arbeit. Anschließend lud das Liturgie-Team zur Meditation ein. Als nächster feierlicher Punkt nahm Simone Merz mit erfrischender Mithilfe von Pfarrer Matthias Reiner die Ehrungen einzelner Mitgliedsfrauen vor. Geehrt wurden für 25 Jahre Martina Rief, Martina Groß und Erika Stengel, für 40 Jahre Annemarie Hross und für 50 Jahre Klara Winter.

Auch für die regelmäßigen Dienste im Frauenbund, wie das Austragen der Zeitung „Engangiert“ oder das Repräsentieren des Frauenbundes mit der Fahnenabordnung wurde gedankt und es gab Präsente.

Ganz speziell erwähnte Simone Merz dann noch stolz den vergangenen Adventsbasar, für den so viele fleißige Hände bereits eine Woche im Voraus bastelten und schmückten, Kränze banden und so ein beeindruckendes Angebot ausstellen konnten.

Ebenso erfreulich waren die Einnahmen beim Adventsbasar, was nach Abzug der Ausgaben folgende Spenden möglich machten: Je 300 Euro an die Patres Altrichter und Hieber für deren Missionsarbeit, die bereits übergebenen 1000 Euro für Soroptimist Aalen und 1500 Euro für das Kirchendach der Pfarrkirche Sankt Mauritius.

Nach einem gemeinsamen Vesper beschloss der Frauenbund seine Feier mit einem gemeinsamen Gottesdienst: „Wart’s ab, denn der Advent, diese Zeit sagt uns: Unser Warten, unsere Hoffnung und unsere Vorfreude haben Sinn und Ziel.“