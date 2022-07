60-Jährige überweist falscher Tochter Geld

Eine 60-Jährige aus Westhausen ist am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr das Opfer von Betrügern geworden. Das berichtet die Polizei am Freitag. Demnach erhielt die Frau per Whatsapp eine Nachricht, die angeblich von ihrer Tochter abgeschickt worden ist.

In der Nachricht habe die „Tochter“ mitgeteilt, dass ihr Handy kaputt sei, sie aber noch eine wichtige Überweisung tätigen müsse. Hilfsbereit übernahm die 60-Jährige die Überweisung im vierstelligen Bereich, so die Polizei weiter. Erst später sei der Frau klar geworden, dass sie einem Betrüger aufgesessen ist.

Die Polizei erklärt, wie man sich vor solchen Betrugsmaschen schützen kann, wie folgt: Bei Aufforderungen oder Bitten, Geld zu überweisen, immer ein „gesundes Maß an Misstrauen behalten“. Vor allem, wenn diese über Messengerdienste kommen würden. Zudem sollten unbekannte Nummern nicht automatisch abgespeichert werden. Außerdem sei es ratsam, mit Angehörigen Codwörter zu vereinbaren, wenn es sich um sensible Chats oder Telefonate handle.

Ein weiterer Tipp sei es, die „alte“ Nummer desjenigen zu benutzen, der gerade vermeintlich dabei ist, beispielsweise Geld zu fordern und nachzufragen. Sollten sich Telefonnummern ändern, am Besten persönlich von Familienmitgliedern darüber informieren lassen.