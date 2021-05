285 000 Euro für die Digitalisierung der Propsteischule

Die Propsteischule Westhausen profitiert in großem Maße vom Digital-Pakt Schule, den Bund und Land auf den Weg gebracht haben. Die Gemeinde Westhausen hat aus dem Digital-Pakt und den daraus hervorgegangenen Unterprogrammen für die Digitalisierung der Propsteischule Förderzusagen von insgesamt rund 245 000 Euro erhalten. Zudem steuert die Gemeinde Eigenmittel von über 40 000 Euro bei.

„Insgesamt können wir nun rund 285 000 Euro in die digitale Bildungsinfrastruktur der Propsteischule investieren“, freuen sich Rektorin Monika Hecking-Langner und Bürgermeister Markus Knoblauch über die Zukunftsinvestitionen in die örtliche Gemeinschaftsschule. Unter anderem wurden bereits Notebooks, Tablets, interaktive Tafeln und Komponenten für den Ausbau des WLAN-Netztes beschafft. Die Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur umfassen zudem die Weiterentwicklung von pädagogischen Konzepten sowie die gezielte Qualifizierung und Ausstattung von Lehrkräften als Grundlage für einen Erfolg der digitalen Lernumgebung.