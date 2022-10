Am Freitag befuhr gegen 17.20 Uhr eine 20-Jährige mit ihrem Wagen den linken Fahrstreifen der A7 von Westhausen in Richtung Ellwangen. Kurz vor Ende des Beschleunigungsstreifens musste wegen eines Staus ihr Fahrzeug abbremsen. Dies erkannte ein nachfolgender 50-Jähriger zu spät und fuhr in folge mit seinem Pkw auf den Wagen der 20-Jährigen auf. Diese wurde bei dem Aufprall schwer, der 50-Jährige leicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt rund 10 000 Euro.