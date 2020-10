16-Jähriger verfolgt Fahrraddiebe

Am Mittwochnachmittag kurz nach 17 Uhr hat ein 16-Jähriger in einem Lebensmitteldiscounter in der Westhausener Dr.-Rudolf-Schieber-Straße eingekauft. Durch das Fenster sah er, dass zwei Männer sein Fahrrad, das er vor dem Laden abgestellt hatte, in einen roten Renault luden. Der 16-Jährige folgte dem Fahrzeug zunächst zu Fuß und stieg dann in den Wagen eines 54-Jährigen, um dem Renault zu folgen. Als die Diebe dies bemerkten, hielten sie an der Einmündung Aalener Straße / B 29 an und warfen das Fahrrad aus dem Auto. Anschließend flüchteten sie in Richtung Nördlingen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.