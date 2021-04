125 über 80-Jährige werden in Westhausen vor Ort geimpft

„Endlich ist es soweit – am 15. April kommen zwei mobile Impfteams nach Westhausen, um auch unsere über 80-Jährigen vor Ort mit Biontech zu impfen“, freut sich Bürgermeister Markus Knoblauch über den kommende Woche in der Westhausener Wöllersteinhalle anstehenden Impftermin. Wegen der Nähe zum Kreisimpfzentrum in Aalen musste Westhausen laut Knoblauch etwas länger auf die Impfteams warten, als weiter entfernte Kommunen. Mit dem 27. Mai steht auch bereits der Zweittermin für die Impfung fest.

„Die Vorbereitungen für den Impftag laufen bereits auf Hochtouren“, berichtet der Bürgermeister. Insgesamt wurden 363 über 80-jährige Westhausener von der Gemeindeverwaltung angeschrieben, von denen sich auch fast alle zurückgemeldet haben. Im Ergebnis habe sich, dass bereits 224 Personen geimpft sind oder schon einen Termin in einem Impfzentrum haben und sich nun am 15. April noch 125 Personen in Westhausen impfen lassen möchten, so der Bürgermeister weiter.

„Von der hohen Anzahl an bereits Geimpften war ich überrascht. Fast zwei Drittel hatten oder haben bereits einen Impftermin und es freut mich sehr, dass wir nun vor Ort auch dem bislang noch nicht zum Zuge gekommenen Drittel unserer über 80-jährigen Mitbürgern ein Impfangebot machen können. Gerade für diese vom Coronavirus besonders gefährdete Personengruppe ist das ganz wichtig und jeder weiß, wie schwer es leider immer noch ist, überhaupt einen Impftermin zu bekommen“, berichtet Knoblauch.

Alle Impfwilligen wurden von der Gemeindeverwaltung auch telefonisch kontaktiert und haben mittlerweile zudem schriftlich ihren genauen Impftermin erhalten. Im nächsten Schritt werden nun in der Wöllersteinhalle zwei Impfstraßen für die beiden Impfteams aufgebaut, sodass alle 125 Personen an einem Tag geimpft werden können. Senioren, die keine eigene Möglichkeit haben, zum Impftermin zu kommen, werden mit dem gemeindeeigenen Bürgerrufauto „Wim“ gefahren.

Die Landkreisverwaltung bemühe sich derzeit in Gesprächen mit dem Land darum, auch für Personen zwischen 70 und 80 Jahren kommunale Impftermine mit den mobilen Impfteams anbieten zu können, sagt Knoblauch. „Selbstverständlich wären wir sofort bereit, auch für diese weitere Personengruppe ein Impfangebot in Westhausen zu organisieren. Es wäre toll, wenn dies zeitnah möglich gemacht werden könnte.“ Bislang könnten entsprechend den Landesvorgaben nur über 80-Jährige geimpft werden.

Im Zusammenhang mit dem nun bevorstehenden Einsatz der Impfteams in Westhausen dankt Knoblauch allen, „die mitgeholfen haben, dies möglich zu machen. Insbesondere Landrat Joachim Bläse, dessen Team des Landratsamts, den Mobilen Impfteams, dem DRK-Ortsverein Westhausen, der am Impftag den Sanitätsdienst übernehmen wird, und nicht zuletzt dem Gemeindeteam, das mit riesigem Engagement und toller Motivation den Impftermin in Westhausen akribisch vorbereitet und die Durchführung unterstützen wird“, betont Knoblauch abschließend.