Rund 12 000 Euro Schaden sind bei einem Unfall am Freitag gegen 9.45 Uhr entstanden. Eine 35-jährige Autofahrerin war auf der B29 von Aalen in Richtung Westhausen unterwegs. An der Einmündung zur B290 verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und streifte die Leitplanke. Verletzt wurde niemand.